Terörün finansmanına darbe! Teröre bulaşanların mal varlıkları donduruldu

Terörle iltisağı bulunan ve terör örgütlerine finansman sağlayan 58 kişi ve kuruluşun Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu. Resim Gazete'de yayımlanan kararla birlikte PKK, FETÖ ve MKP terör örgütlerine bir darbe daha vurulmuş oldu.

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