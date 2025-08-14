Terörsüz Türkiye süreci! Komisyonda şehit yakınları, gaziler dinlenecek

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü kez toplanmış ve partiler, masaya önerileriyle gelmişti. Yol haritasının belirleneceği komisyonda en fazla tartışmaya yol açansa CHP'nin öneri paketi. 29 maddeden oluşuyor ve aralarında yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının serbest bırakılmasına dair maddeler de var.

