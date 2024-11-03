Terörle mücadelede iş birliği! "Terör her iki ülke için de risk"

Başkan Erdoğan, önceki gün İstanbul’da ırak başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi ağırlamıştı. Görüşmenin en önemli gündem maddesi terörle mücadelede konusunda yapılacak iş birliğiydi. Merak edilen ise o görüşmenin sahaya nasıl yansıyacağı?

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