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Terörle mücadelede iş birliği!

Terörle mücadelede iş birliği! "Terör her iki ülke için de risk"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 01:27
Başkan Erdoğan, önceki gün İstanbul’da ırak başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi ağırlamıştı. Görüşmenin en önemli gündem maddesi terörle mücadelede konusunda yapılacak iş birliğiydi. Merak edilen ise o görüşmenin sahaya nasıl yansıyacağı?
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Terörle mücadelede iş birliği!
Terörle mücadelede iş birliği!
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