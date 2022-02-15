Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu

Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı ile PKK'ya peş peşe ağır darbeler indirdi. Dağların temizlenmesiyle birlikte bölgede huzur ortamı oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanarak bölgede yeni üs bölgeleri oluşturuyor. Türk askeri 1860 rakımlı ve 3 metreyi bulan karda zorlu görevine amansızca devam ediyor.