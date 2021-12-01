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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

A Haber
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Giriş: 01.12.2021 11:34
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek için operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mardin'de Eren Kış- 8 operasyonu kapsamında sahaya çıkan güvenlik güçleri, çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, sığınak ve barınaklar da imha ediliyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.
A Haber görüntüledi! İşte nefes kesen anlar A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE NEFES KESEN ANLAR
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