İtalya'da gündem olan ölüm! Eski emniyet müdürü evinde ölü bulundu

İtalya'da 78 yaşındaki eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun evinde ölü bulunması, ülkede gündem oldu. Mafya soruşturmasıyla gündeme gelen De Gennaro'nun ölümü, yıllar önceki mafya saldırısına ilişkin soruşturmayı ve yargı sürecini yeniden gündeme taşıdı. Ölümün ardından olayın geçmişteki soruşturmayla bağlantısı olup olmadığına ilişkin soru işaretleri oluştu. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'nın başkenti Roma'dan gelişmeleri aktaracak.