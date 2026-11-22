İngiliz ordusunu perişan eden kahraman! Medine'yi savunan "Çöl Kaplanı" Fahreddin Paşa'nın hikayesi...
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Medine'yi ele geçirme girişimine karşı kutsal toprakları 2 yıl 7 ay boyunca savunan Fahreddin Paşa, vefatının 78. yılında anılıyor. Zorlu şartlara rağmen Medine'yi teslim etmeyen ve gösterdiği direnişle tarihe geçen Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın mücadelesi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Osmanlı askerlerinin Medine'de verdiği destansı mücadelenin ayrıntıları, A Haber'in Analiz haberinde yeniden ekranlara geldi.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr