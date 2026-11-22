Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Üreticiden tüketicilere önemli uyarılar!

Sofraların vazgeçilmezi zeytinyağında yapılan hileler, tüketicileri endişelendiriyor. Kanola, pamuk çekirdeği ve ayçiçeği yağı gibi tohum yağlarına zeytinyağı karıştırılarak piyasaya sahte ürün sürülebildiğini belirten üretici Mehmet Ersaygı, vatandaşları güvenilir işletmelerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Ürünlerin üzerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen TR numarasının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersaygı, sahte zeytinyağını ayırt etmek için kullanılan yöntemler ve doğru saklama koşulları hakkında da bilgi verdi. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, sahte zeytinyağı üretiminde kullanılan yöntemleri ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları görüntüleyerek aktardı.