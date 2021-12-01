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Haberler Galeri Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek için operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mardin'de Eren Kış- 8 operasyonu kapsamında sahaya çıkan güvenlik güçleri, çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, sığınak ve barınaklar da imha ediliyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:35
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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

PKK'nın kış yapılanmasına darbe üstüne darbe vuruluyor.

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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak için güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler
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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler
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Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler

Mardin'de başlatılan Eren-8 Kış operasyonu kapsamında 670 personel sahada görev yapıyor.