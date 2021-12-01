01 Aralık 2021, Çarşamba
Terör örgütü PKK’ya “Eren” darbesi! A Haber Eren Kış-8 operasyonunda | İşte nefes kesen görüntüler
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek için operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mardin'de Eren Kış- 8 operasyonu kapsamında sahaya çıkan güvenlik güçleri, çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, sığınak ve barınaklar da imha ediliyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:35
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