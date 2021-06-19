Terör örgütü PKK’nın kara kutusu konuştu! Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın "oğlum" diyordu

Eren operasyonlarının onuncusunda etkisiz hale getirilen ve yaralı halde yakalanan PKK'lı teröristlerden biri de ele başı Murat Karayılan'ın oğlum dediği isimdi. Sözde Botan eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, bir dönem Karayılan'ın korumalığını da yaptı. 25 yıl örgütün hemen her kademesinde görev aldı. Örgütün Türkiye’deki elemanlarının yüzde 40'ını yönetiyordu. Şu anda Şırnak'ta tutuklu. Video çekilmesini talep etti, bakın neler anlattı.

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