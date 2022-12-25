25 Aralık 2022, Pazar
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Terör örgütü PKK sivilleri acımadan katletmişti
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Gelinen son noktada ise güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve Türk Savunma Sanayiinde atılan adımlarla bölge terörden temizlendi. Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Hakkari'deydi. Polis Özel Harekat timlerinin dağlardaki mücadelesini sizler için görüntüledi.