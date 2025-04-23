23 Nisan 2025, Çarşamba
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Terör örgütü PKK bu ay silah mı bırakacak mı? Gelecek hafta işaret edildi
Siyaset kulislerinde PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da "Gelecek hafta başka gündemleri konuşuruz." açıklaması geldi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? DEM Heyetine İmralı'da hangi mesajlar verildi?