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Temel Karamollaoğlu Meral Akşener’in kararını böyle öğrendi: Geliyor mu, gelmiyor mu?

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 09:21
Saadet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladıktan sonra birlikte yürürken, Meral Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağını sordu. Karamollaoğlu, Akşener'in toplantıya katıldığını o anda öğrendi.
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