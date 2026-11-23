TikTok'a Avrupa'dan 25 milyar euroluk teklif! Almanya ve Avusturya'dan hamle

ABD'nin ardından Avrupa'da da TikTok'a yönelik yeni bir hamle gündeme geldi. Çinli şirketin Avrupa operasyonlarını devralmak amacıyla 25 milyar euroluk teklif yapıldığı belirtildi. Almanya ve Avusturya'nın gündeme geldiği girişimde, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcı verilerinin güvenliği de tartışılıyor. Peki, TikTok teklife nasıl yanıt verecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.