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Bay Bay Kemal resmen aday! 6’lı koalisyondaki ‘adaylık’ tiyatrosu son buldu

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Bay Bay Kemal resmen aday! 6’lı koalisyondaki ‘adaylık’ tiyatrosu son buldu

Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener açıklamasında, CHP liderini, "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." şeklinde sert ifadelerle hedef almıştı. Koalisyon, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” teklifinin CHP kanadından kabul görmesi sonrası bugün yeniden bir araya geldiğini duyurdu ve 72 saat süren ‘adaylık’ tiyatrosu son buldu. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6’lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Akşener'in adaylık açıklaması sırasında yüzündeki memnuniyetsiz tavır dikkat çekti. Duyuru sonrası imzalanan 12 maddelik mutabakat metni de ilan edildi ve İmamoğlu ile Yavaş'a özel madde konulması dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

6'LI KOALİSYONDA 'AKŞENER' TİYATROSU

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, bugün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.

SAADET PARTİSİ EV SAHİPLİĞİNDE ADAYLIĞI AÇIKLANDI

Koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" teklifinin CHP kanadından kabul görmesi sonrası bugün yeniden bir araya geldiğini duyurdu ve 72 saat süren 'adaylık' tiyatrosu son buldu.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI 'SELAMÜNALEYKÜM' İLE DUYURDU

Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.

AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: MEMNUNİYETSİZ TAVRI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu.

12 MADDELİK AÇIKLAMADA İMAMOĞLU- YAVAŞ VURGUSU

6'lı koalisyonun 12 maddelik mutabakat metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

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