Sarıyer'de kayıp aslan alarmı! Okullar tatil edilecek mi?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yapılan ihbar üzerine kayıp bir dişi aslanı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerinin termal dronlarla iz sürdüğü bölgede, çocuklarının okula yürüyerek gidip geldiğini belirten veliler büyük endişe yaşarken gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, bölgedeki son gelişmeleri ve ailelerin beklentilerini canlı yayında aktardı.