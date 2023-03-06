Meral Akşener’i ikna edebilirler mi? Yavuz Donat "Bundan kimsenin haberi yok" diyerek koalisyon dönemlerini anlattı: İki anahtar parti HDP ve İYİ Parti
Son dakika haberi... Koalisyon krizi aşabilecek mi? Meral Akşener yeniden masaya döner mi? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, koalisyonlar dönemlerini anlatarak A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Donat, “Bu bir renk körlüğüdür” dedi.
Ankara'da baş döndüren bir siyaset trafiği yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüştü.
Koalisyon krizi aşabilecek mi? Meral Akşener yeniden masaya döner mi?
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Henüz ortada bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış değil. İkinci adayı belli değil. Adaylardan birisi Sayın Erdoğan diğer aday henüz netleşmemiş. Henüz yapılmamış bir seçimin başkan yardımcılığını konuşmak falan biraz havanda su dövmeye benzer. Bu saatten sonra Meral Hanım'ın geri dönmesi falan bunlar çok zor şeyler.
"BU BİR RENK KÖRLÜĞÜDÜR"
Meral Hanım burada bir şart söyledi dedi ki Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçsin bu iki belediye başkanından birisi aday olsun ondan sonra ben masaya döneyim dedi. Fakat CHP Genel Merkezi zaten bu iki büyükşehir belediye başkanının gidişinin önceden yolunu kesti. Bunlar Meral Hanım'a şu amaçla gidiyorlar adayımız liderimizdir diye bunu diyecekler dedi. Bu durumda bunlar nezaket ziyaretinin önüne geçmez. Konuşulur falan ama buradan bir şey çıkmaz. Zaten bu masadan bir şey çıkmayacağını eğer siyaset 1 yıl önceden göremediyse bu bir renk körlüğüdür.
Bizde şöyle bir şartlanma oldu. Şu partinin ya da bu liderin taraftarı ya da karşıtı taraftarları inanıyorlar yani bu iş bitecek falanca kişi Tayyip Bey'in karşısına gelecek seçimi alacak götürecek falan diye bu kadar angajmana gerek yok. Siyasette sakin düşünmek lazım. Siyaset mühendisliği taraftarlıkla falan olmaz.
"TÜRKİYE O SÖZÜ BENDEN ÖĞRENDİ"
Süleyman Bey'in bir sözü vardır. Türkiye o sözü benden öğrendi çünkü o sözünü yazan benim. Çatal kazık yere batmaz. İzleyicilerimize bir soralım 3 kardeşi 2 kardeşi 6 kardeşi olan izleyicilerimiz 2 kardeşin anlaşmakta zorluk çektiği bir yerde 6 siyasi partiyi bir araya getirmek birlikte yürütmek kolay bir şey değildir. Ancak toplanır yemek yedirirsin. Büyük hedeflere doğru yürümek falan kolay değildir.
Bu bir şu anda muhalefetin kendi arasında kurduğu bir koalisyondur. Koalisyonları yürütmek de zordur. Burada Türkiye'nin en büyük koalisyon ustalarından birisi çok başarılı yöneten insan Allah rahmet etsin İsmet İnönü'dür. Türkiye koalisyonlarla 1961 seçimlerinden sonra tanıştı. Koalisyonun lideri CHP Genel Başkanı Başbakan İsmet İnönü koalisyonun diğer ortağı büyük ortağı Adalet Partisi. Seçim yapılmış daha Menderes'in idamının hemen arkasından mezarı kurumamış bu durumda CHP ile Adalet Partisi koalisyon yaptılar. İsmet İnönü o koalisyonu kazasız belasız şekilde yürütmüş bir liderdir. İsmet İnönü her şeyini ortağına söylerdi hiçbir şey gizlemezdi ortağının aleyhinde herhangi bir oyun dolap çevirmezdi.
4 Mart 1950 Cumartesi gününün gazetesi. Bu tarihten 2 ay 10 gün sonra seçim yapıldı Türkiye'de. Bugünküne benzeyen bir manzara. Bugün de 6 Mart. Dönemin en büyük gazetelerinden birinin manşeti şu partilerin seçim hazırlığı hızlandı.
Seçime 2 ay kala seçimi kazanacak olan partinin hedefinde vizyonunda İnönü'yü devirmek değil Türkiye'yi yönetme vizyonu var. Hedefinizi vizyonunuzu tek kişiyi göndermeye bağlarsanız o yürümez. Bir yerde durdu. 6'lı masa Tayyip Bey'i devirme hedefinin dışında anlaşılıyor ki bir şeye daha kilitlenmiş Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına kilitlenmiş.
Şu anda yorgun bir muhalefet görüyoruz. Bugün birkaç hamle sonrasını düşebilmiş değil. Düşünemediği için de bugün böyle bir tökezlemenin içerisinde.
GİZLİCE BULUŞTULAR
1991 seçimlerine gidilmeden önce Erdal İnönü ve Süleyman Demirel gizlice buluştular. Süleyman Bey ona sordu Erdal Bey dedi şu anda siz Meclis'te ikinci büyük partisiniz 91'de seçime gidiyoruz gidilecek seçimde eğer siz yine birinci parti olursanız siz başbakan olun ben yardımcınız olayım ama ben birinci parti olarak çıkarsam siz benim yardımcım olur musunuz? Siz 6 defa başbakanlık yapmış bir insan benim yardımcılığıma evet diyorsanız evet seçimi kazanırsak ikimiz hükümet kurabilirsek sizin yardımcısınız olurum. Bundan kimsenin haberi yoktur. Şimdi Meral Hanım ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde falan anlaşacaklarsa daha önceden kapalı kapılar ardında bu görüşmeyi yapmalılardı mutabık kalmalılardı.
İKİ ANAHTAR PARTİ
Anahtar parti iki tane parti var. Biri masanın altında denilen görünmeyen parti HDP. Diğeri da masanın büyük partisi Meral Hanım, İYİ Parti. Bunların desteğini almadan Külliye'ye falan yürüyebilmeniz mümkün değildir. Burada da şeffaflık gerekir tabii ki.
Masanın altındaki partiyi saklayamazsınız.
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