Meral Akşener’i ikna edebilirler mi? Yavuz Donat "Bundan kimsenin haberi yok" diyerek koalisyon dönemlerini anlattı: İki anahtar parti HDP ve İYİ Parti

Seçime 2 ay kala seçimi kazanacak olan partinin hedefinde vizyonunda İnönü'yü devirmek değil Türkiye'yi yönetme vizyonu var. Hedefinizi vizyonunuzu tek kişiyi göndermeye bağlarsanız o yürümez. Bir yerde durdu. 6'lı masa Tayyip Bey'i devirme hedefinin dışında anlaşılıyor ki bir şeye daha kilitlenmiş Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına kilitlenmiş.

Şu anda yorgun bir muhalefet görüyoruz. Bugün birkaç hamle sonrasını düşebilmiş değil. Düşünemediği için de bugün böyle bir tökezlemenin içerisinde.