Koalisyonun 'gizli' ortağı da geliyor! HDP'den 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz' açıklaması
6'lı koalisyonun 3 Mart'ta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Mart'ta son buldu. Meral Akşener'in koalisyona 'şartlı dönüşü' sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edildi. Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp "Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görülen Akşener'in, geçmişte yaptığı, 'HDP ile aynı masada olmayız' çıkışı ise yeniden gündem oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
6'LI KOALİSYONDA 'AKŞENER' TİYATROSU
Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, bugün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.
Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu.
Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ: AKŞENER'İN YÜZÜ DÜŞTÜ
6'lı koalisyonun 3 Mart'ta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Mart'ta son buldu. Meral Akşener'in koalisyona 'şartlı dönüşü' sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edildi.
Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görüldü.
KOALİSYONUN 'GİZLİ' ORTAĞI DA GELİYOR! HDP'DEN 'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLERİZ' AÇIKLAMASI
Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp "Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayına destek olabiliriz. Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN HDP İLE AYNI MASADA OLMAYIZ ÇIKIŞI
Akşener'in, geçmişte yaptığı, 'HDP ile aynı masada olmayız' çıkışı ise yeniden gündem oldu. İYİ Parti lideri, 6 Eylül 2022'de CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla ilgili, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diye konuşmuştu.
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