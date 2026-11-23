Sarıyer'de firari aslan alarmı! Komandolar da arama çalışmalarına katıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de görüldüğü ihbar edilen aslanı arama çalışmaları genişletildi. Dron, termal kamera ve gece görüş sistemlerinin kullanıldığı çalışmalara komandolar da katıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, aslanın yerinin henüz tespit edilemediğini belirterek vatandaşları ormanlık alanlarda yürüyüş, piknik ve mantar toplama gibi etkinlikleri ertelemeleri konusunda uyardı. Aslanın yırtıcı bir hayvan olduğuna dikkat çeken Almaçayır, komandoların arazi şartlarındaki tecrübelerinin iz sürme çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Uskumruköy ve Zekeriyaköy gibi yerleşim alanlarında aslanın izine rastlanmasının istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayan Almaçayır, hayvanın insanlarla karşılaşma riskine dikkat çekti. Ormanlık alanlarda ise termal kameralar, gece görüş sistemleri ve yaya ekiplerle arama çalışmaları sürüyor.