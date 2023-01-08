Tele 1'in konuğu 6'lı masaya 'Amerikan projesi' dedi: Apar topar yayından alındı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'e konuk olan Yazar İsmail Nacar, 6'lı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu dile getirdi. Nacar'ın bu sözleri sonrası stüdyo karıştı. Demokrat Parti vekili Cemal Enginyurt, Nacar'ı hedef aldı. Nacar'ın sesi kesilerek yayından alındı.