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Tele 1'in konuğu 6'lı masaya 'Amerikan projesi' dedi: Apar topar yayından alındı

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Giriş: 08.01.2023 01:49
CHP tarafından fonlanan Tele 1'e konuk olan Yazar İsmail Nacar, 6'lı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu dile getirdi. Nacar'ın bu sözleri sonrası stüdyo karıştı. Demokrat Parti vekili Cemal Enginyurt, Nacar'ı hedef aldı. Nacar'ın sesi kesilerek yayından alındı.
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