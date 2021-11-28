28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TELE 1 suçüstü yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Hadis-i Şerif okuduğu için cahil ilan ettiler

TELE 1 suçüstü yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Hadis-i Şerif okuduğu için cahil ilan ettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2021 17:45
Son dakika haberleri... TELE 1 skandallarına bir yenisini ekledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz’in “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar” Hadis-i Şerifini bir konuşmasında aktarmıştı. TELE 1 kanalı Erbaş’ın Hz. Peygamber’in Hadis-i Şerifini yani sözlerini aktarmasını montajla gizleyerek Erbaş’ı hedef göstermişti. Bunun yankıları sürerken yeni bir skandal yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan Erbaş’ın sözlerinin Hadis-i Şerif olduğunu açıklamasına rağmen TELE 1’nin bir programında konuşan şair yazar Özdemir İnce’nin Erbaş’ın aktardığı Hadis-i Şerifi Erbaş’ın kişisel sözleriymiş gibi aktararak Erbaş’ı cahillikle, günah işlemekle ve palavra atmakla suçladı. İşte detaylar...
TELE 1 suçüstü yakalandı!
TELE 1 suçüstü yakalandı!
Bursa’daki trafik kazası nasıl meydana geldi?
Bursa'daki trafik kazası nasıl meydana geldi?
Başkan Erdoğan Türkmenistan’da
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da
Le Figaro’nun Kavala hassasiyeti!
Le Figaro'nun Kavala hassasiyeti!
Bakan Yanık, Müslüme cinayeti ile ilgili konuştu
Bakan Yanık, Müslüme cinayeti ile ilgili konuştu
Para baronları neden şantaja başladı?
Para baronları neden şantaja başladı?
Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı
BAYKAR’ın acı kaybı
BAYKAR'ın acı kaybı
Komandolar girilemez denen bölgede!
Komandolar "girilemez" denen bölgede!
Asılsız miting iddiası
Asılsız "miting" iddiası
Başkan Erdoğan Türkmenistan’da
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da
Montaj tweet üzerinden yalan haber!
Montaj tweet üzerinden yalan haber!
Daha Fazla Video Göster