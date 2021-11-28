TELE 1 suçüstü yakalandı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Hadis-i Şerif okuduğu için cahil ilan ettiler

Son dakika haberleri... TELE 1 skandallarına bir yenisini ekledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz’in “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar” Hadis-i Şerifini bir konuşmasında aktarmıştı. TELE 1 kanalı Erbaş’ın Hz. Peygamber’in Hadis-i Şerifini yani sözlerini aktarmasını montajla gizleyerek Erbaş’ı hedef göstermişti. Bunun yankıları sürerken yeni bir skandal yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan Erbaş’ın sözlerinin Hadis-i Şerif olduğunu açıklamasına rağmen TELE 1’nin bir programında konuşan şair yazar Özdemir İnce’nin Erbaş’ın aktardığı Hadis-i Şerifi Erbaş’ın kişisel sözleriymiş gibi aktararak Erbaş’ı cahillikle, günah işlemekle ve palavra atmakla suçladı. İşte detaylar...