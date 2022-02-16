Tekirdağ-Çanakkale otoyolu havadan görüntülendi! Paramotorla yeni otoyolu dolaştı

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi, açılış için gün sayıyor. Yılmaz Özkaya, paramotorla otoyolun Tekirdağ-Çanakkale arasındaki bölümünü gezdi, otoyolu havadan görüntüledi. Gelibolu-Bolayır/Malkara-Ahievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümü paramotorla dolaşıp görüntüleyen Yılmaz Özkaya'nın bu paylaşımı beğeni topladı.

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