16 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tekirdağ-Çanakkale otoyolu havadan görüntülendi! Paramotorla yeni otoyolu dolaştı
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi, açılış için gün sayıyor. Yılmaz Özkaya, paramotorla otoyolun Tekirdağ-Çanakkale arasındaki bölümünü gezdi, otoyolu havadan görüntüledi. Gelibolu-Bolayır/Malkara-Ahievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümü paramotorla dolaşıp görüntüleyen Yılmaz Özkaya'nın bu paylaşımı beğeni topladı.