Tek parti iktidarının bitişinin 70. yıl dönümü! 'Yeter söz milletin' İşte 1950 Genel Seçimleri...

Bugün 14 Mayıs 2020, Türkiye'de tek parti iktidarının bitişinin 70. yıl dönümü! 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri'nde Merhum Başbakan Adnan Menderes Adalet Partisi ile seçimi kazanıp Türkiye'deki tek parti dönemine son vermişti. İşte 1950 Genel Seçimleri ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in Adalet Partisi ile Türkiye'de tek parti iktidarı dönemine son vermesinin hikayesi...