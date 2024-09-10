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Teğmenlerin kılıçlı yemini darbe günlerini hatırlattı!

Teğmenlerin kılıçlı yemini darbe günlerini hatırlattı!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 12:50
Güncelleme:10.09.2024 13:24
Türkiye'nin tarihi milli iradeyi hiçe sayan darbelerle dolu. Milyonlarca insanı ve tüm bir ülkeyi olumsuz etkileyen darbeler nedeniyle yaşanan sosyolojik, psikolojik ve ekonomik travmalar, hep büyük mağduriyetlere, unutulmaz acılara neden oldu. Türkiye'de darbe endişesinin sürdüğü ise "teğmenlerin" kılıç çekip yemin ettiği görüntülerle ortaya çıktı. Başkan Erdoğan da konuştu "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayla ilgili tüm gelişmeler Analiz haberimizde.
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