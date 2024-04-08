TCG Kınalıada Japonya'ya uğurlandı! 20 ülkede 24 limanı ziyaret edecek

Son dakika haberleri… TCG Kınalıada korveti, Japonya'ya uğurlandı. Türk Deniz kuvvetleri'nin korveti en uzun yolculuğuna çıkıyor. 20 ülkede 24 limanı ziyaret edecek olan gemi 20 bin mil yol kat edecek. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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