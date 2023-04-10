TCG Anadolu Türkiye’ye ne kazandıracak: Mesut Hakkı Caşın: Barbaros’un torunları Akdeniz’e döndü

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu bugün donanmaya teslim ediliyor. Hava, kara ve deniz operasyonlarda kullanılabilecek. Yakıt ikmali yapmadan bir ay boyunca denizde seyir alabiliyor. Bayraktar TB3 ve savaş uçağı Kızılelma da iniş kalkış yapabilecek. Gemiye aynı anda 6 helikopter iniş yapabiliyor. Gemide 20'den fazla hava aracı konuşlanabilecek. Geminin her bir noktasında savunma sistemi mevcut. Peki TCG Anadolu nasıl inşa edildi? Dünyanın ilk SİHA gemisinin yapım süreci nasıl işledi? TCG Anadolu'nun özellikleri neler? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Bugün Türk donanması için bir bayramdır. Allah dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesini Mavi Vatan'da yüzdürmeyi nasip etti. Bu Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli-milli ve otonom Savunma Sanayi'nin en büyük başarılarından bir tanesidir. Benim görüşüme göre Barboros'un torunları Akdeniz'e geri döndü. Buradan dostlara ve düşmanlara mesajdır! Türkiye ile konuşurken dikkat edin.” dedi.

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