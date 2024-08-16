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TBMM'de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...

TBMM'de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 15:08
Güncelleme:16.08.2024 15:08
TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanların olduğu ve temizlik görevlilerinin bölgeyi temizlediği iddia edildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında olayları anlatırken "Bazı milletvekillerinin yaralandığını gördük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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