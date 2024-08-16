16 Ağustos 2024, Cuma
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TBMM'de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...
TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanların olduğu ve temizlik görevlilerinin bölgeyi temizlediği iddia edildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında olayları anlatırken "Bazı milletvekillerinin yaralandığını gördük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...