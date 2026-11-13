Ocak 2027 zam hesapları netleşti: Memur, emekli ve asgari ücrette yeni formüller

Merkez Bankası'nın yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nda 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ait tahminleri güncellemesinin ardından memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklileri ve asgari ücretlilerin Ocak 2027 maaş zammı beklentileri yeniden şekillendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yıl sonu yüzde 29,5 olarak güncellenen enflasyon hedefinin maaşlara olası yansımalarını, en düşük emekli maaşındaki refah payı formülünü ve asgari ücretteki yüzde 30'luk zam sinyalini değerlendirdi. Öte yandan AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni torba yasa teklifiyle 2 milyon 200 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silineceği, çırak ve stajyer öğrencilere yönelik devlet katkısının da 15 yıla çıkarılacağı bildirildi.