18 Temmuz 2022, Pazartesi
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TBMM’de Salihe Aydeniz mesaisi! Rapor Karma Komisyon'a sunulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi ancak komisyonlarda mesai sürüyor. Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili raporunu bugün Karma Komisyon’a sunacak. Komisyon, raporu görüşmek için 22 Temmuz'da toplanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.