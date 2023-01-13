13 Ocak 2023, Cuma
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TBMM’de alkış polemiği! CHP’ye anayasa hatırlatması
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda alkış polemiği yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, fırtına obüsleri teslim töreninde kuvvet komutanlarının Başkan Erdoğan'ı alkışlamasını eleştiren CHP'ye, anayasanın 104. maddesini hatırlattı.