15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de 15 Temmuz töreni! İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı paylaştı: Milli Görüş ceketini giymek de varmış...

TBMM’de 15 Temmuz töreni! İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı paylaştı: Milli Görüş ceketini giymek de varmış...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2023 19:41
FETÖ'cü hainleri bozguna uğratan Türk milleti, aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anıyor. Hainlerin bombalarına ve kurşunlarına karşı liderinin önderliğinde canı pahasına direnen kahraman şehit ve gazileri asla unutulmayacak. 2016’da darbeci pilotların bombaladığı Meclis’te yaşanan birliktelik düzenlenen programla tekrar vurgulandı. Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Özgür Özel ile yaşadıkları bir anıyı paylaştı. Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.
CHP’li Özel: Milli Görüş ceketini giymek de varmış
CHP'li Özel: Milli Görüş ceketini giymek de varmış
15 Temmuz’un Kanadı Kırık yetimleri
15 Temmuz'un "Kanadı Kırık" yetimleri
15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi Ankara'da neler yaşandı?
Yeniden diriliş destanı ’’15 Temmuz’
Yeniden diriliş destanı ''15 Temmuz'
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
Alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun
Alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yoğun ilgi!
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yoğun ilgi!
Millet FETÖ’yü tarihin çöplüğüne attı
"Millet FETÖ’yü tarihin çöplüğüne attı"
15 Temmuz’da Konya’da neler yaşandı?
15 Temmuz'da Konya'da neler yaşandı?
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir anılıyor
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir anılıyor
Koşarak şehadet! Ablası A Haber’de anlattı
Koşarak şehadet! Ablası A Haber’de anlattı
Daha Fazla Video Göster