28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarsus'ta korkunç kaza! Tırla kamyon hurdaya döndü: 5 yaralı

Tarsus'ta korkunç kaza! Tırla kamyon hurdaya döndü: 5 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2023 15:32
Mersin Tarsus'Ta bir kamyonun tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Oy kullanılan sınıfta fare paniği!
Oy kullanılan sınıfta fare paniği!
Seçimin 2. turunda renkli görüntüler!
Seçimin 2. turunda renkli görüntüler!
’Seyyar Sandık’ seçmene gitti
'Seyyar Sandık' seçmene gitti
Tarsus’ta korkunç kaza!
Tarsus'ta korkunç kaza!
İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI
İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI
Bakan Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı
Bakan Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı
Hasta seçmen nasıl oy kullanacak?
Hasta seçmen nasıl oy kullanacak?
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Hepimiz sandıklara sahip çıkmalıyız
"Hepimiz sandıklara sahip çıkmalıyız"
Fatih Erbakan oyunu kullandı
Fatih Erbakan oyunu kullandı
AK Parti Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
AK Parti Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
Daha Fazla Video Göster