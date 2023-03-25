25 Mart 2023, Cumartesi
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Tarımda yeni dönem başlıyor! Çiftçiler önceden belirlenen ürünleri üretecek
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla birlikte tarımda yeni bir dönem de başlayacak. Çiftçilerin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek. Boş kalan araziler değerlendirilecek ve düzenlemeyle verimlilik artacak. Böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecek.