Tarımda yeni dönem başlıyor! Çiftçiler önceden belirlenen ürünleri üretecek

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla birlikte tarımda yeni bir dönem de başlayacak. Çiftçilerin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek. Boş kalan araziler değerlendirilecek ve düzenlemeyle verimlilik artacak. Böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN