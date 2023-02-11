Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den "Yarseli Barajı patladı" yalanına yanıt: Asılsız!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.

A Haber'e konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı iddiaları asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." dedi.

Kirişci, "Gün içinde 3 kez, biraz önce de bir kez daha inceledik" ifadelerine yer verdi.

"MİLLET-DEVLET KAYNAŞMASINI BOZMAK İÇİN GAYRET İÇİNDELER"

Bakan Kirişçi ayrıca "İncelemeleri yaptık, tehlike arz eden bir durum yok" şeklinde konuştu.

Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. " cümlelerine yer verdi.

"RESMİ KURUMLARIN BİLGİLERİNE İTİBAR EDİN"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.

VALİ DOĞAN'DAN "HATAY'DA BARAJ PATLADIĞI" YÖNÜNDEKİ İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

"PANİK HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

HATAY'DA NELER YAŞANDI?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık yüzyılın en büyük depremleri sonrası 10 ilde ağır tahribat oluştu.

Gönüllü vatandaşlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi birçok ilde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremde 5. gün geride bırakılırken Hatay'da ortaya atılan bir iddia nedeniyle çalışmalar yarıda kaldı.

"Baraj patladı" iddiası bölgede paniğe neden oldu.

Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

"KAÇMAYIN HIRSIZLIK YAPACAKLAR"

O anlarda bir komutanın vatandaşa yaptığı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı.

Komutan, "Hırsızlık ve yağma yapacaklar, baraj patlamadı, kaçmayın" diyerek vatandaşları geri çevirmeye çalıştı.