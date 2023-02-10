Adıyaman’da 85 yaşındaki Zeynep Teyze depremden 107. saat sonra kurtarıldı! İşte mucize anı ve duygu dolu diyaloglar…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 deprem sonrası mucizeler peş peşe yaşanıyor. Yüzyılın en büyük depreminde 10 şehir, yüzlerce ilçe ve binlerce köy etkilendi. Deprem ardından göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için hummalı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Adıyaman'a bağlı Mara Mahallesi'nda 85 yaşındaki Zeynep Teyze, depremden 107 saat sonra betonların arasından sağ olarak çıkarıldı. Duygu yüklü o anlar ve diyalog kameralara böyle yansıdı…