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Katar Emiri Al Sani'den Türkiye'deki depremzedeler için maddi destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Katar Emiri Al Sani’den Türkiye’deki depremzedeler için maddi destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışta bulundu.

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

AL SANİ'DEN DESTEK

Katar Emiri Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kampanyada şu ana kadar 92 milyon Katar riyaline (yaklaşık 25,2 milyon dolar) ulaştı.

Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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