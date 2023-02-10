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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

Tüm dünyaya adalet ve merhamet aşılayan ecdadımız Osmanlı'nın yıllarca hüküm sürdüğü Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Müslüman Türk coğrafyadan gelen bu yardım gönüllerde taht kurdu ve tarihin köşesine önemli bir not olarak düşüldü. Diğer taraftan Kerkük Valisi Rakan Said, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşanan can kayıpları dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını söyledi. "Türkiye'nin yıllarca Iraklı ve Kerküklülerin yanında durduğunu unutmadık." diyen Said, Kerkük'teki tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirerek dost ülke Türkiye'ye yardım eli uzatacaklarını vurguladı.

ahaber.com.tr
AA
Giriş Tarihi: 10.02.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 00:16
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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

Irak Sünni Vakfı Kerkük Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vakfın talimatı doğrultusunda bugün tüm camilerde Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı ve yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

Açıklamada, Kerkük kent merkezi ile ilçe ve kasabalardaki tüm camilerde temel ihtiyaç malzemelerinin yanında nakdi yardımların da kabul edildiği ve yardım kampanyasının süresinin açık tutulduğu ifade edildi.

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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

YARDIM KAMPANYASINA İLGİ YOĞUN

Öte yandan kentteki Fatih Camisi İmam Hatibi Şeyh Hamid Hüsameddin, yaptığı açıklamada, nakdi yardımlar için caminin avlusuna bağış kutusu koyduklarını ve kampanyaya halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

Hüsameddin, dost ve kardeş ülke Türkiye için her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını vurguladı.

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Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bugün Kerkük'teki camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.