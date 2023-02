Kerkük Türkiye’nin feryadına yanıt verdi! Depremzedeler için yardım kampanyası

Tüm dünyaya adalet ve merhamet aşılayan ecdadımız Osmanlı'nın yıllarca hüküm sürdüğü Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Müslüman Türk coğrafyadan gelen bu yardım gönüllerde taht kurdu ve tarihin köşesine önemli bir not olarak düşüldü. Diğer taraftan Kerkük Valisi Rakan Said, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşanan can kayıpları dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını söyledi. "Türkiye'nin yıllarca Iraklı ve Kerküklülerin yanında durduğunu unutmadık." diyen Said, Kerkük'teki tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirerek dost ülke Türkiye'ye yardım eli uzatacaklarını vurguladı.