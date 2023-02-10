AFAD'dan WhatsApp'tan yayılan "afetzedeler durumlarını gösterir belge almalı" iddialarına yanıt
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında (AFAD) "Bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiğine" dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. İşte AFAD'ın bütün vatandaşların kafasını karıştıran dezenformasyona karşılık verdiği 5 maddelik bilgilendirme...
SON DAKİKA | AFAD'dan afetzedelerin durumlarını gösterir blge almaları gerektiği iddialarına yanıt verildi.
AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.
Konuyla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 08/02/2023 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olup bu hususta;
1. Bulundukları illerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerimizin gideceği iller, diğer illerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlanmış olup, depremin etkili olduğu 10 ilimizde ilan edilen tahliye noktalarından yürütülmektedir.
2. Kendi imkânları ile veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir.
3. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde Valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.
4. Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmesi sözkonusu değildir; başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.
5. 08/02/2023 tarihinde AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir.
Tüm bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapmadan yola çıkılmaması; bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İŞTE AFAD TAHLİYE VE TOPLANMA ALANLARI
TAHLİYE TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ
|
İL
|
ALAN ADI
|
ADRES
|
KAHRAMANMARAŞ
|
KAHRAMANMARAŞ FUAR MERKEZİ
|
İSTASYON MAH. 78008 SK. NO:2/ DULKADİROĞLU
|
|
KAHRAMANMARAŞ AVŞAR KAMPÜSÜ
|
BATIÇEVREYOLU / ONİKİŞUBAT
|
MALATYA
|
EMEKLİLER PARKI
|
VALİLİK YANI / BATTALGAZİ
|
|
KUBİLAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|
TURGUT TEMELLİ CADDESİ / BATTALGAZİ
|
|
MAŞTİ (AÇIKALANI)
|
BUHARA CADDESİ / YEŞİLYURT
|
|
BELSOS YAŞAM VE SPOR MERKEZİ
|
CEVATPAŞA MAH. / YEŞİLYURT
|
DİYARBAKIR
|
KOŞUYOLU PARKI
|
KAYRANTEPE MAH. SUNAY CAD. NO:67 / BAĞLAR
|
|
KENT MEYDANI
|
MEZOPOTAMYA MAH. 301 SK. 21070 / KAYAPINAR
|
ADIYAMAN
|
(ALTINŞEHİR CAMİ ÖNÜNE TAŞINMIŞ)
|
ALTINŞEHİR GÜLOĞLU PASTANESİ KARŞISI
|
|
EĞRİÇAY PARKI
|
SÜMEREVLER MAH. KARAALİ YOLU NO:15 / MERKEZ
|
GAZİANTEP
|
M1 AVM AÇIK OTOPARKI
|
KARACAAHMET MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:129 /ŞEHİTKAMİL
|
ŞANLIURFA
|
MESİRE ALANI
|
GÜLBAĞ MAH. 3016 SK. BULUNTU HOCA BULVARI / KARAKÖPRÜ
|
|
CUMHURİYET PARKI
|
GAP VADİ BULVARI MARDİN YOLU / HALİLİYE
|
|
ARKEOLOJİ MÜZESİ BAHÇESİ
|
HALEPLİBAHÇE 2327 SK. NO:74/1 / EYYÜBİYE
|
OSMANİYE
|
MASAL PARKI
|
ADNAN MENDERES MAH. MUSA ŞAHİN BUL. VALİLİK YANI / MERKEZ
|
|
PARK YERİ
|
KARABOYLU MAH. KAPALI YÜZME HAVUZU ARKASI / MERKEZ
|
|
PARK YERİ
|
FAKIUŞAĞI MAH. KREDİ YURTLAR KURUMU ARKASI / MERKEZ
|
HATAY
|
HATAY ŞEHİR STADYUMU
|
YENİ HASTANE YOLU ÜZERİ
|
|
FUAR ALANI
|
ÇEVRE YOLU ÜZERİ ADLİYE BİNASI YANI
|
|
İSKENDERUN İSTASYONU
|
İSKENDERUN MERKEZ
|
ADANA
|
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ
|
KURTTEPE MAH. PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:242 / ÇUKUROVA
|
|
CUMHURİYET PARKI VE SOSYETE PAZARI
|
YURT MAH. 71339 SK. NO:11 / ÇUKUROVA
|
KİLİS
|
TIR PARKI
|
ŞIH MANSUR M
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