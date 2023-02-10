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AFAD'dan WhatsApp'tan yayılan "afetzedeler durumlarını gösterir belge almalı" iddialarına yanıt

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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AFAD’dan WhatsApp’tan yayılan afetzedeler durumlarını gösterir belge almalı iddialarına yanıt

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında (AFAD) "Bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiğine" dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. İşte AFAD'ın bütün vatandaşların kafasını karıştıran dezenformasyona karşılık verdiği 5 maddelik bilgilendirme...

SON DAKİKA | AFAD'dan afetzedelerin durumlarını gösterir blge almaları gerektiği iddialarına yanıt verildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuyla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 08/02/2023 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olup bu hususta;

1. Bulundukları illerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerimizin gideceği iller, diğer illerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlanmış olup, depremin etkili olduğu 10 ilimizde ilan edilen tahliye noktalarından yürütülmektedir.

2. Kendi imkânları ile veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir.

3. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde Valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.

4. Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmesi sözkonusu değildir; başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.

5. 08/02/2023 tarihinde AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir.

Tüm bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapmadan yola çıkılmaması; bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE AFAD TAHLİYE VE TOPLANMA ALANLARI

TAHLİYE TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ

İL

ALAN ADI

ADRES

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ FUAR MERKEZİ

İSTASYON MAH. 78008 SK. NO:2/ DULKADİROĞLU

KAHRAMANMARAŞ AVŞAR KAMPÜSÜ

BATIÇEVREYOLU / ONİKİŞUBAT

MALATYA

EMEKLİLER PARKI

VALİLİK YANI / BATTALGAZİ

KUBİLAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

TURGUT TEMELLİ CADDESİ / BATTALGAZİ

MAŞTİ (AÇIKALANI)

BUHARA CADDESİ / YEŞİLYURT

BELSOS YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

CEVATPAŞA MAH. / YEŞİLYURT

DİYARBAKIR

KOŞUYOLU PARKI

KAYRANTEPE MAH. SUNAY CAD. NO:67 / BAĞLAR

KENT MEYDANI

MEZOPOTAMYA MAH. 301 SK. 21070 / KAYAPINAR

ADIYAMAN

(ALTINŞEHİR CAMİ ÖNÜNE TAŞINMIŞ)

ALTINŞEHİR GÜLOĞLU PASTANESİ KARŞISI

EĞRİÇAY PARKI

SÜMEREVLER MAH. KARAALİ YOLU NO:15 / MERKEZ

GAZİANTEP

M1 AVM AÇIK OTOPARKI

KARACAAHMET MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:129 /ŞEHİTKAMİL

ŞANLIURFA

MESİRE ALANI

GÜLBAĞ MAH. 3016 SK. BULUNTU HOCA BULVARI / KARAKÖPRÜ

CUMHURİYET PARKI

GAP VADİ BULVARI MARDİN YOLU / HALİLİYE

ARKEOLOJİ MÜZESİ BAHÇESİ

HALEPLİBAHÇE 2327 SK. NO:74/1 / EYYÜBİYE

OSMANİYE

MASAL PARKI

ADNAN MENDERES MAH. MUSA ŞAHİN BUL. VALİLİK YANI / MERKEZ

PARK YERİ

KARABOYLU MAH. KAPALI YÜZME HAVUZU ARKASI / MERKEZ

PARK YERİ

FAKIUŞAĞI MAH. KREDİ YURTLAR KURUMU ARKASI / MERKEZ

HATAY

HATAY ŞEHİR STADYUMU

YENİ HASTANE YOLU ÜZERİ

FUAR ALANI

ÇEVRE YOLU ÜZERİ ADLİYE BİNASI YANI

İSKENDERUN İSTASYONU

İSKENDERUN MERKEZ

ADANA

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ

KURTTEPE MAH. PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:242 / ÇUKUROVA

CUMHURİYET PARKI VE SOSYETE PAZARI

YURT MAH. 71339 SK. NO:11 / ÇUKUROVA

KİLİS

TIR PARKI

ŞIH MANSUR M
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