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Tank Paleti Fabrikası'nda ziyaret | Başkan Erdoğan: Tabusu devlettedir öyle de kalacaktır

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Giriş: 02.07.2021 14:49
Son dakika haberi... AK Parti Grup Toplantısı'nda "Arifiye’deki palet fabrikasının Katar’a satılıp-satılmadığını tekrar gerek orada çalışanlarımıza, gerekse milletimize oradan anlatma imkanını, fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya geldi. Tank Paleti Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Kim yapancılara satıldığını söylüyorsa yalan söylüyor. Tank Paleti Fabrikası devletin malıdır." ifadelerini kullandı.
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