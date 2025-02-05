Tanju Özcan otel faciasında tutuklu personele şeref belgesi verdi

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında ihmal iddialarının merkezindeki isim CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "pes" dedirten bir hamle geldi. Tanju Özcan soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Yeğeni Sedat Gülener ile itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye erini hizmet şeref belgesi ile ödüllendirdi.

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