31 Temmuz 2022, Pazar
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Tahıl koridoru ne aşamada? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde; tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakanlar tarafından; Teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.