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06.04.2020

Suriye’nin sıfır noktasında güvenlik güçlerinden sıkı corona virüs (Covid-19) tedbirleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Suriye’nin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe girişleri de kontrollü yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda ilçe girişindeki polis kontrol noktasında tüm araçlar durdurularak ilk etapta araçtaki herkesin ateşi ölçülüyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANA YÜKSEK CEZA

Yapılan ateş kontrolü sonrasında kimlik kontrolünde araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan vatandaşların seyahat izin belgesi olmaması durumunda yaklaşık 3 bin lira para cezası yazıyor.

VATANDAŞLARININ ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Yetkililer ilçe girişinde tüm araçların durdurularak ateş ölçme ve kimlik kontrolü yapıldığını, ateşi yüksek çıkan olması durumunda sağlık görevlilerine bilgi vereceklerini ancak şimdiye kadar yaptıkları kontrollerde yüksek ateşli kimseye denk gelmediklerini ifade etti.

Kontrolü yapılan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, uygulamanın sağlıkları açısından önemli olduğunu belirterek polislere teşekkür ettiler.



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