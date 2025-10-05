05 Ekim 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Sumud Filosu aktivisti A Haber’e konuştu! “72 saat boyunca işkence ve eziyet gördük”
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 05.10.2025 01:49
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de sürdürdüğü insanlık krizine dur demek için yola çıkan Sumud Filosu’nu uluslararası sularda saldırdı. Gemilerde bulunan aktivistleri de alıkoyan Siyonist güçlere dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken o filoda bulunan Türk aktivist Mehmet Emin Aydın, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. 72 saat boyunca işkence ile eziyet edildiğini belirten Aydın, “Şu anda iki tane kaburgamda çatlak var. Tuvalet suyu içirme, kurtlu yemek verme gibi ellerinden gelebilecek her şeyi yapmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar” dedi.
