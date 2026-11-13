Suçun izini süren görünmez kahramanlar: En küçük delil böyle aydınlatılıyor

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı kapılarını A Haber'e açtı. Soruşturma dosyalarından gelen yırtılmış kağıt ve poşet parçalarından silahlara kadar her numunenin titizlikle incelendiği laboratuvarda, suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin tüm imkanları seferber ediliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve kameraman Senat Destanoğlu, delillerin karanlık odadan dijital ekrana ve büyüteç altına uzanan inceleme sürecini adım adım görüntüledi.