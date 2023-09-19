19 Eylül 2023, Salı
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Suç örgütü yöneticisi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü öldüren firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs Alanya'da yakalandı.