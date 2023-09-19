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Suç örgütü yöneticisi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı...

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Giriş: 19.09.2023 09:16
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü öldüren firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs Alanya'da yakalandı.
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