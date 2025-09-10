10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Çocuklar suçtan nasıl korunacak?
Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Çocuklar suçtan nasıl korunacak?

Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Çocuklar suçtan nasıl korunacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 22:11
İzmir’de görev başında şehit düşen polislerimiz, İstanbul’daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ve Ankara’da annesi ile kardeşini korumaya çalışırken yaşamını yitiren Hakan Çakır… Ve maalesef içimizde açılan daha nice yaralar… Şehirler farklı, fakat katiller ortak: Hepsinin failleri 18 yaşından küçük. Başkan Erdoğan, “suça sürüklenen çocuklar” konusunda talimat vermiş, Adalet Bakanlığı harekete geçmişti. Bu çalışma tamamlandı ve yeni yasama döneminde Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Peki, bu düzenlemeyle neler değişecek?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Çocuklar suçtan nasıl korunacak?
Çocuklar suçtan nasıl korunacak?
Çocuklar suçtan nasıl korunacak?
Geçici Kurul’dan CHP’ye liste yanıtı
Geçici Kurul’dan CHP'ye liste yanıtı
Kılıçdaroğlu’na ziyaretçi akını
Kılıçdaroğlu'na ziyaretçi akını
İstanbul’da 2 bina 2 yönetim!
İstanbul'da 2 bina 2 yönetim!
Sumud filosu’na bir drone saldırısı daha!
Sumud filosu'na bir drone saldırısı daha!
Bakan Şimşek İzmir iş dünyasıyla buluştu!
Bakan Şimşek İzmir iş dünyasıyla buluştu!
İBB yönetiminden ulaşıma zam teklifi
İBB yönetiminden ulaşıma zam teklifi
Gök Vatan Çelik Kubbe’ye emanet
"Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet
18 yaş altı çocuk suçlulara düzenleme yolda!
18 yaş altı çocuk suçlulara düzenleme yolda!
Sumud filosu Tunus’tan Gazze’ye hareket edecek
Sumud filosu Tunus'tan Gazze'ye hareket edecek
Okul kantinlerinde fiyat ve hijyen denetimi!
Okul kantinlerinde fiyat ve hijyen denetimi!
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor!
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor!
Daha Fazla Video Göster