Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Çocuklar suçtan nasıl korunacak?

İzmir’de görev başında şehit düşen polislerimiz, İstanbul’daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ve Ankara’da annesi ile kardeşini korumaya çalışırken yaşamını yitiren Hakan Çakır… Ve maalesef içimizde açılan daha nice yaralar… Şehirler farklı, fakat katiller ortak: Hepsinin failleri 18 yaşından küçük. Başkan Erdoğan, “suça sürüklenen çocuklar” konusunda talimat vermiş, Adalet Bakanlığı harekete geçmişti. Bu çalışma tamamlandı ve yeni yasama döneminde Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Peki, bu düzenlemeyle neler değişecek?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN