Stratejist Abdullah Ağar’dan çarpıcı yorum: Ermenistan ateşle oynuyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Stratejist Abdullah Ağar, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği saldırıların savaşı Karabağ’dan çıkarıp Türkiye’ye ve Orta Doğu’ya sıçratabileceğini belirterek ‘’Ermenistan ateşle oynuyor’’ dedi.

Stratejist Abdullah Ağar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

Bu ateşkes bozulmaları kendi içerisinde bir kurnazlığı da barındırıyor. Dün Lavrov bir cümle kurdu, dedi ki; gözlemci gönderelim. Gözlemci gönderilmesi Ermenistan'ın işine yarıyor ama Azerbaycan'ın işine yaramıyor. Ateşkesi Ermenistan bozuyor ama böyle bir gözlemci gönderilirse bu Ermenistan'ın işine yarıyor. Yani cezalandırılması gerekirken ödüllendirilmiş oluyor. Yani ateşkes iradesinin tecelli etmesinde söz sahibi olan Rusya'yı, bir şekilde iradesi tecelli etmesin diye manipüle edip sahada danışıklı dövüş yapmak mümkündür. Böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız.

ERMENİSTAN ATEŞLE OYNUYOR!

En başından beri söylediğimiz gibi, 'mücadele alanının dış etkilerden korunması' artık çok net olarak anlaşılmıştır ki Azerbaycan Ordusu bütün zorluklara rağmen, matematiği, kuvvet bileşenleriyle ilgili yapılan hesaplamalarda Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'ın elinden alacaktır. Bunun engellemesiyle ilgili sayısız tuzak var. Bunlardan bir tanesi sivillerin bombardımana tutulması bir diğeri ateşkese uyulmaması vb. savaşı başka alanlara yayıp bu alanlar üzerinden Karabağ'daki kayıplarını ortadan kaldırmaya çalışıyor Ermenistan. Bu haliyle son derece tehlikeli bir oyunun içerisindeler çünkü bu provokasyonlar savaşı sadece Karabağ'la sınırlı bırakmaz, bütün bir alana yayabilir. Hatta Orta Doğu'ya, Türkiye'ye sıçrayabilir. Ermenistan bu açıdan ateşle oynuyor.