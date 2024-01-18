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SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 18:39
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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