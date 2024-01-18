SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN