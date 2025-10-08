08 Ekim 2025, Çarşamba

Sözcü Çelik'ten Gazze mesajı: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor
Sözcü Çelik’ten Gazze mesajı: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor

Giriş: 08.10.2025 19:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Sözcü Çelik Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu belirterek "Gazze planına fırsat verilmeli. Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor." dedi. Mısır'daki görüşmelere ilişkin Sözcü Çelik "Bugün iyi gelişmeler olabilir. Ateşkese hızlıca ulaşılması yardımların önünü açacaktır." şeklinde konuştu. Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Çelik " Odağımız PKK'nın feshi. Bütün uzantılarıyla bunun gerçekleşmesi gerek." ifadelerini kullandı.
