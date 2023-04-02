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Sosyal medyanın seçimlere müdahale tehdidi! Twitter’da algı operasyonu | ANALİZ

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Giriş: 02.04.2023 09:09
Sosyal medya günümüzde önemli bir yer kaplıyor. Pek çok kişi bu platformları ya eğlence için kullanıyor ya da ilgi duydukları konularda içerikler üretiyor. Peki milyonları buluşturan sosyal medya platformları bu kadar masum mu? Aslında, sosyal medya devleri, manipülatif içeriklerle seçimlere de yön veren bir hal almış durumda. Sosyal medyadaki seçim oyununun detayları analiz haberimizde...
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